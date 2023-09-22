غلق 10 معابر مخالفة وغير قانونية على السكة الحديد بالبحيرة

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع هندسة السكة الحديد حملة رقابية مكبرة لمنع إنشاء معابر غير قانونية على السكك الحديدية، وعدم إعادة فتح أي معبر مغلق نظراً لما يمثله من خطورة بالغة على أرواح المواطنين وعدم انتظام حركة سير القطارات.

أسفرت الحملات عن غلق 10 معابر عشوائية ومخالفة على خط السكة الحديد الاتحاد القباري بنطاق الوحدة المحلية بدست الأشراف حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

عدم إنشاء أي معابر غير قانونية

ومن جهتها وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظة البحيرة اتخاذ الإجراءات القانونية بعدم إنشاء أي معابر غير قانونية، وعدم إعادة فتح أي معبر غير قانوني تم إغلاقه على خطوط السكك الحديدية، مما يترتب عليه خطورة داهمة على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية