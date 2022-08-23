النقل تحذّر المواطنين من إقامة معابر عشوائية على قضبان السكة الحديد

قال الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنّ الوزارة تواصل العمل الجاد من أجل تطوير وتحديث منظومة السكة الحديد بجوانبها كافة، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، مشيرا إلى أنّه لا يوجد أي عربة قطار قديمة تعمل على قضبان السكك الحديدية، وأنّ جميع القطارات العاملة على خطوط الوجهين القبلي والبحري محدثة، والأخرى جديدة.

تحذير من إقامة معابر عشوائية على قضبان السكة الحديد

وحذّر وزير النقل، المواطنين من إقامة معابر عشوائية أو غير شرعية على قضبان السكة الحديد، للحفاظ على سلامتهم وسلامة حركة مسير القطارات، موضحا أنّ المعابر العشوائية تمثل خطرا حقيقيا على المواطنين، وتعرقل حركة القطارات، مطالبا المواطنين بالالتزام بتعليمات المرور، حفاظا على أرواحهم وسلامتهم.

تحديث نظم الإشارات يحد من حوادث القطارات

وأضاف وزير النقل لـ«الوطن»، أنّ تحديث نظم كهربة الإشارات على خطوط السكة الحديد، سيحد من حوادث القطارات، مؤكدا أنّ الوزارة تنفذ خططا شاملة لتحديث منظومة السكك الحديدية، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا ورفع كفاءة وتحسين المحطات على مستوى الجمهورية وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة، وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات.

تحديث نظم إشارات السكة الحديد يحقق أعلى معدلات السلامة

وأشار كامل الوزير، إلى أنّ الوزارة تنفذ مشروعات عملاقة لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، موضحا أنّ تحديث نظم إشارات السكة الحديد يهدف إلى استبدال النظام الحالي «الكهربي القديم» بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان، مؤكدا أنّ تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية، للحد من حوادث القطارات وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الإتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.