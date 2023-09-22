«حياتي» مفاجأة المنشد محمود التهامي للصحفيين في حفل الليلة المحمدية

أطلق المنشد الديني الشيخ محمود التهامي، اليوم الجمعة، كليب أغنيته الجديدة «حياتي» على منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

الكليب الجديد تم تصويره في دولة تونس الشقيقة، وبمشاركة كوكبة كبيرة من العازفين المصريين والدوليين.

حفل المولد النبوي

وأكد التهامي أن الأغنية الجديدة سيغنيها للمرة الأولى أمام الجمهور بحفل نقابة الصحفيين والمقام بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف تحت عنوان «الليلة المحمدية»، الذي تنظمه نقابة الصحفيين، يوم الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر.

وأوضح التهامي، أن الأغنية الجديدة من ألحانه، وكلمات الشاعر محمود سامي البارودي، وتوزيع وماستر أحمد شعتوت، وبمشاركة عدد من العازفين من مصر والجزائر وتركيا وأمريكا.

إحياء اللغة العربية

وأشار المنشد محمود التهامي، إلى أن أغنية «حياتي» ضمن مشروعه القومي «إحياء اللغة العربية»، الذي أطلقه بغرض الحفاظ على الهوية المصرية، كما يستعد التهامي لإحياء عدد من الحفلات في ربوع مصر بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وفي سياق متصل، كان أكد جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين أن الاحتفالية تأتى في إطار استعادة دور النقابة الثقافي والفني، وإحياء لذكرى مولد سيد الخلق الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، مشيرًا إلى أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف مظهر من مظاهر التعظيم والاحتفاء والفرح بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.