رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

بعد الطرح الدائم للشقق.. إليك طريقة الحصول على وحدة سكنية في مشروع جنة

كتب:

محمد سامي الكميلي
06:09 م | الجمعة 22 سبتمبر 2023
مشروع جنة - تعبيرية

مشروع جنة - تعبيرية

حددت وزارة الإٍكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، آلية للطرح الدائم بالوحدات السكنية في مشروع جنة، في مدن محددة، وهي ناصر غرب أسيوط، ورشيد الجديدة، وملوي الجديدة، ورشيد الجديدة، والمنصورة الجديدة، موضحة أنه يمكن للمواطن الراغب في حجز وحدة سكنية بالمشروع الحجز الفوري من خلال التوجه لجهاز المدينة.

وأوضحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن جهاز المدينة المختص من المدن المذكورة أعلاه عليها، إعداد البيانات للمتقدم والراغب في الحجز بشكل مفصل وإدراجها في كراسة الشروط، بشرط ألا يكون المتقدم عمره أقل من 21 سنة 

طريقة حجز شقة في مشروع جنة

- التوجه لجهاز المدينة من المدن المذكورة.

- شراء كراسة الشروط مدرج بها استمارة الحجز من جهاز المدينة وفقا للوحدات.

- بالنسبة للمعاملة المالية على المتقدم سداد 100 ألف جنيه.

- استكمال سداد 10% بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية + 0,5% لصالح مجلس الأمناء.

- إعطاء العميل خطاباً موجهاً لبنك التعمير والإسكان لسداد مبلغ جدية الحجز.

- بالإضافة إلى مصاريف دراسة الطلب، طبقا لكراسة الشروط.

- موافاة جهاز المدينة بالمستندات المطلوبة للتخصيص مرفقا بها إيصال سداد جدية الحجز.

اقرأ المزيد:

خبير: الاستراتيجية العمرانية تغيرت بعد 2014 وتخلصنا من الإسكان شديد الخطورة

وزير الإسكان: إقبال كبير على وحدات «سكن كل المصريين» في أكتوبر الجديدة

مصادر: «الإسكان» تستعد لطرح حزمة متنوعة من الوحدات في المدن الجديدة

طرق التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2023 في المدن الجديدة.. اعرفها

مصادر بـ«الإسكان»: آليات الطرح الدائم للوحدات السكنية تمتد لمدن أخرى
بقلم محمد سامي الكميلي