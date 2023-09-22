بعد الطرح الدائم للشقق.. إليك طريقة الحصول على وحدة سكنية في مشروع جنة

حددت وزارة الإٍكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، آلية للطرح الدائم بالوحدات السكنية في مشروع جنة، في مدن محددة، وهي ناصر غرب أسيوط، ورشيد الجديدة، وملوي الجديدة، ورشيد الجديدة، والمنصورة الجديدة، موضحة أنه يمكن للمواطن الراغب في حجز وحدة سكنية بالمشروع الحجز الفوري من خلال التوجه لجهاز المدينة.

وأوضحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن جهاز المدينة المختص من المدن المذكورة أعلاه عليها، إعداد البيانات للمتقدم والراغب في الحجز بشكل مفصل وإدراجها في كراسة الشروط، بشرط ألا يكون المتقدم عمره أقل من 21 سنة

طريقة حجز شقة في مشروع جنة

- التوجه لجهاز المدينة من المدن المذكورة.

- شراء كراسة الشروط مدرج بها استمارة الحجز من جهاز المدينة وفقا للوحدات.

- بالنسبة للمعاملة المالية على المتقدم سداد 100 ألف جنيه.

- استكمال سداد 10% بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية + 0,5% لصالح مجلس الأمناء.

- إعطاء العميل خطاباً موجهاً لبنك التعمير والإسكان لسداد مبلغ جدية الحجز.

- بالإضافة إلى مصاريف دراسة الطلب، طبقا لكراسة الشروط.

- موافاة جهاز المدينة بالمستندات المطلوبة للتخصيص مرفقا بها إيصال سداد جدية الحجز.