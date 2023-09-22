طرق التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2023 في المدن الجديدة.. اعرفها

تحرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة عند كل طرح للوحدات السكنية، على توضيح خطوات كيفية حجز الشقق من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، خطوات حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 في المدن الجديدة.

خطوات حجز شقق الاسكان الاجتماعي

وفي كل طرح للشقق السكنية التابعة لوزارة الإسكان، يفيد صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بأن خطوات حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2023، هي:

- الدخول على رابط صندوق الإسكان الاجتماعي وخدمات التمويل العقاري من هنـــــــا.

- اختيار حساب جديد.

- تسجيل البيانات.

- ارفاق صورة بطاقة الرقم القومي.

- بعد الانتهاء من تسجيل بياناتك، ستصلك رسالة عبر الهاتف المحمول تحتوي على الرقم السري الخاص بالحساب الجديد، ويجب عليك الاحتفاظ بها لأنك ستكون في حاجة إليها عند سداد قيمة مقدم جدية الحجز.

- اختيار نوع المشروع الذي ترغب في الحصول على وحدة سكنية به، ثم حدد المدينة التي ترغب السكن فيها، ويتيح الموقع خدمة حجز وحدات للإيجار أيضا، وستصلك رسالة نصية وبعدها قم بسداد مبلغ جدية الحجز.

- تحميل كراسة الشروط من موقع الصندوق.

ويذكر أنه حتى الآن لا يوجد طرح رسمي لأي وحدات سكنية من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.