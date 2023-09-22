خبير: الاستراتيجية العمرانية تغيرت بعد 2014 وتخلصنا من الإسكان شديد الخطورة

قال الدكتور سيف الدين فرج أستاذ الاقتصاد العمراني، إن الاستراتيجية العمرانية تغيرت بعد عام 2014، ووُضع لها محاور أساسية، مشيرًا إلى أن المحور الأول هو التخلص من الإسكان شديد الخطورة.

أضاف «فرج»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي أحمد عبد الصمد، أن التخلص من الإسكان شديد الخطورة كان تحديا كبيرا، لافتًا إلى أن الإسكان العشوائي في مصر له تاريخ كبير، ولم يحدث التخلص من الإسكان شديد الخطورة إلا بعد عام 2014.

تصنيف الأماكن العشوائية

وتابع أستاذ الاقتصاد العمراني، بأنه جرى تصنيف الأماكن التي بها إسكان عشوائي إلى درجات أولى وثانية وثالثة ورابعة، كانت الدرجة الأولى تخص الأماكن شديدة الخطورة على الأرواح والممتلكات، وبالتالي جرى بدء المخطط العمراني بها.

روضة السيدة

أوضح: «الدولة بدأت بمناطق عديدة مثل تل العقارب والماوردي، وبالنسبة إلى تل العقارب، فلم تكن منطقة إنسانية، وكان يعيش فيها آلاف من المواطنين، لكن حدثت طفرة وأصبحت الآن روضة السيدة».