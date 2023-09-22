وزير الإسكان: إقبال كبير على وحدات «سكن كل المصريين» في أكتوبر الجديدة

تابع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين» بمدينة أكتوبر الجديدة، بجانب المشروعات الخدمية التي جرى ويجري تنفيذها بالمدينة، وأعمال المرافق، ومنها تنفيذ محولات كهرباء المنطقة الصناعية بقدرة إجمالية 625 ميجا فولت أمبير.

وشدد وزير الإسكان، على ضرورة الاهتمام بمختلف أعمال المبادرة الرئاسية، والخدمات بالمدن المختلفة، وأهمية المتابعة الدورية لموقف تنفيذ الوحدات بالمدينة، إذ يجري تنفيذ عدد كبير من الوحدات السكنية بالمدينة التي تشهد إقبالا كبيرا على حجز الوحدات بالمبادرة.

واستقبل المهندس محمد عبد المقصود رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، مجموعة عمل من معاوني رؤساء أجهزة المدن الجديدة، المكلفة بالقيام بزيارات للمشروعات القومية بالمدن الجديدة، لتبادل الخبرات والوقوف على المعوقات ودراسة الحلول ووضع مقترحات للتطوير.

واستعرض رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أهم المشروعات القومية بالمدينة والتي تضمنت مشروع وحدات المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين» لمنخفضي الدخل بمنطقة غرب المطار قطاعي (أ) و (ب)، ويضم 24888 وحدة ضمن المرحلة الثالثة، و10104 وحدات سكنية ضمن المرحلة الخامسة بالمشروع.

كما استعرض رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أعمال إنشاء محطة كهرباء صناعية أكتوبر الجديدة التى يتم تغذية المشروع من خلالها حيث تبلغ القدرة الإجمالية لها 625 ميجا فولت، وأعمال مرافق المنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة بمساحة إجمالية 1600 فدان، مؤكداً أن هناك إقبالا من المطورين والمستثمرين على المنطقة فى إطار تشجيع الدولة لهم وموقع المنطقة المميز بالقرب من ميناء أكتوبر الجاف، وطريق الواحات والطريق الإقليمى، وكذا خط سكك حديد «الجيزة-الواحات».

قامت مجموعة العمل بجولة تفقدية بمشروعات سكن كل المصريين، ومحطة محولات كهرباء صناعية أكتوبر الجديدة، بجانب عدد من المشروعات الخدمية بالمدينة.

وأثنى معاونو رؤساء الأجهزة على الجهد المبذول في إخراج المشروعات في هذه الصورة، مقدمين الشكر لمسؤولي جهاز مدينة أكتوبر الجديدة على ما يبذلونه من جهود.