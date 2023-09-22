مفتي الجمهورية: الفتوى صناعة مؤثرة ومحققة لضمان استقرار المجتمعات (فيديو)

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن الفتوى هى صناعة دقيقة، مشيرًا الى أن تلك الجملة هي تعبير عن جوهر الفتوى.

الفتوى تحتاج إلى إدراك لأشياء وأمور مختلفة

وأضاف مفتى الجمهورية خلال لقائه على قناة «الناس»: الفتوى عملية معقدة في الحقيقة وتحتاج إلى إدراك لأشياء وأمور مختلفة، كما أنه عندما عبّر بعض علماء المالكية عن الفتوى بأنها صنعة كانوا محقين في التعبير، وهناك عالم مالكي آخر قال إن الفتوى صنعة ولكنها صناعة ثقيلة وهو قصد من ذلك التعبير بأنها صنعة تحتاج إلى فنيات معينة وصناعة ثقيلة باعتبار أنها مؤثرة ومحققة لضمان استقرار المجتمعات».

الفتوى عامل من عوامل استقرار المجتمع

واستكمل حديثه قائلًا: «عندما تبني سفنا عملاقة فأنك تكون أمام صناعة عملاقة وكذلك الأمر في بناء الأبراج والطائرات أو الجسور والكباري وفي تلك الصناعات أنت تحقق استقرار مادي في المجتمع، ولكن الاستقرار الفكري الذي يحافظ على الاستقرار المادي والذي يكون سببًا في استمراره ويكون سببًا في بنائه أيضًا، هو الاستقرار الفكري المبني على أسس صحيحة ولذلك فإن الفتوى من هذه الناحية هى عامل من عوامل استقرار المجتمع».