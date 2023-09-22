هل يجوز توزيع حلوى المولد النبوي من الزكاة؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل 

أيام قليلة تفصلنا عن ذكرى المولد النبوي الشريف، وتنتشر مظاهر الاحتفال بهذه المناسبة في الشوارع، وأبرزها توزيع حلوى المولد النبوي، وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن تبادل الهدايا والحلوى إحياء لذكرى المولد النبوي، جائز شرعا، وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «تَهَادَوْا تَحَابُّوا»، ويتساءل البعض حول جواز التبرع بالحلوى من الزكاة التي تقع على الشخص، وهل يجوز أن نخرج الحلوى المولد للفقراء من أموال الزكاة أم لا؟، وهو ما تجيب عليه السطور التالية.

حكم توزيع حلوى المولد من الزكاة

وقالت دار الإفتاء المصرية، في إجابة لها عن سؤال أحد المتابعين حول إخراج الحلوى للفقراء من الزكاة، يقول فيه: «توزيع حلوى المولد على الفقراء والمحتاجين؛ هل تعتبر قيمتها من الزكاة؟»، وأجابت «الإفتاء» أن توزيع الحلوى على الفقراء والمحتاجين في المولد النبوي الشريف من أموال الزكاة، لا يجوز.

أداء زكاة الأموال

أوضحت دار الإفتاء سبب عدم جواز اعتبار قيمة حلوى المولد من الزكاة، وقال إن الفقير قد يحتاج إلى المال ولا يحتاج إلى الحلوى، فيجب أداء زكاة الأموال أموالًا ومنحها للفقراء وتمليكها إياهم، ولكن يمكن أن يكون توزيع حلوى المولد من باب الصدقة أو الهدية أو التبرع.