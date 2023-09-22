لقاح جديد لكورونا وسندات أمريكية وجلسة لعزل بايدن.. 5 أحداث عالمية الأسبوع المقبل

يشهد الأسبوع المقبل عددًا من الأحداث العالمية، التي تشمل جولة جديدة لرئيس أوكرانيا، ووصول دبابات أمريكية فائقة للجيش الأوكراني، وغيرها من الأحداث المهمة التي نرصدها لكم كما يلي:

طرح لقاح موديرنا الجديد

أعلن مركز مكافحة الأمراض في تايوان، عن طرح لقاح «موديرنا» الجديد المضاد لكورونا، الذي يستهدف المتغير الفرعي «أوميكرون» وذلك بعد أن يخضع لاختبار جودة.

وحصل اللقاح على ترخيص الاستخدام الطارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الأربعاء الماضي، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن صحيفة تايبيه تايمز على أن يكون اللقاح متاحاً، الأسبوع المقبل وقبل نهاية شهر سبتمبر.

زيلينسكي يزور كندا طلبًا للدعم

يجري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أول زياراته لكندا الحليفة المقربة لبلاده، وسط توقعات بأن يلقى فيها ترحيبًا أكثر دفئًا مما تلقاه من بعض السياسيين الأمريكيين المرتابين من تقديم المزيد من المساعدات العسكرية لبلاده.

وبحسب «القاهرة الإخبارية» فان الرئيس الأوكراني سيخوض جولة الأسبوع المقبل في كندا طلبًا للدعم حيث تعتبر كندا واحدة من أكثر الدول تأييدًا لكييف في حربها ضد روسيا، وقال مسؤول حكومي إن كندا تعتزم الإعلان خلال الزيارة عن إرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، ومن المقرر أن يُلقي زيلينسكي، كلمة أمام البرلمان في أوتاوا الأسبوع المقبل ثم يعقد مؤتمرًا صحفيا مع ترودو.

وصول دبابات أبرامز الأميركية لأوكرانيا

في خطوة جديدة لدعم أوكرانيا أكد الرئيس الأميركي جو بايدن إن أولى دبابات من طراز «أبرامز ام1» الأميركية ستصل أوكرانيا في الأسبوع المقبل.

ونقلت «سكاي نيوز» عن بايدن أن هذه الأسلحة تسعى لتعزيز قدرات كييف في التصدي للقوات الروسية في هجوم مضاد يسير بوتيرة بطيئة.

طرح سندات أمريكية بـ120 مليار دولار

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اعتزامها طرح كمية جديدة من السندات طويلة الأجل للاكتتاب خلال الأسبوع المقبل، بقيمة إجمالية 120 مليار دولار.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الوزارة أنها ستطرح سندات أجل عامين بقيمة 42 مليار دولار، وسندات أجل 5 سنوات بقيمة 43 مليار دولار، على أن تختتم أسبوع الطرح ببيع سندات أجل 7 سنوات بقيمة 35 مليار دولار.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة نتيجة الاكتتاب في السندات أجل عامين يوم الإثنين المقبل، والسندات الخمسية يوم الثلاثاء المقبل، ونتيجة الاكتتاب في السندات أجل سبع سنوات، يوم الأربعاء المقبل.

مناقشات في الكونجرس لعزل بايدن

من المقرر أن يعقد الجمهوريون في مجلس النواب أول جلسة استماع بشأن التحقيق في قضية العزل في الأسبوع المقبل.

وبحسب العربية فان الجمهوريون في مجلس النواب أطلقوا تحقيقًا لعزل الرئيس بشأن تورطه المزعوم في شؤون أعمال ابنه أثناء عمله كنائب للرئيس. وقال بايدن في مناسبات متعددة إنه لم يناقش أبدًا أي تعاملات تجارية مع هانتر أو رفاقه، وأن تحقيق المساءلة لن يصرفه عن واجباته الرئاسية.