زيلينسكي يزور كندا بعد صعوبات في رحلة أمريكا

ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ينفذ أول زياراته لكندا الحليفة المقربة لبلاده، اليوم الجمعة، وسط توقعات بأن يلقى فيها ترحيبًا أكثر دفئًا مما تلقاه من بعض السياسيين الأمريكيين المرتابين من تقديم المزيد من المساعدات العسكرية لبلاده.

وتعتبر كندا واحدة من أكثر الدول تأييدًا لكييف في حربها ضد روسيا، وقال مسؤول حكومي إنها تعتزم الإعلان خلال الزيارة عن إرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، ومن المقرر أن يُلقي زيلينسكي، كلمة أمام البرلمان في أوتاوا ثم يعقد مؤتمرًا صحفيا مع ترودو، وكان قد تحدث للنواب عن بعد في مارس 2022.

وقال رئيس الوزراء جاستن ترودو لصحفيين بنيويورك يوم الخميس: «ستواصل كندا دعم أوكرانيا مهما طال الوقت وسنقف دائمًا بثبات للدفاع عن سيادة القانون والنظام القائم على القواعد الدولية».