مسؤول سابق بالبنتاجون: دبابات «أبرامز» قد تقلب موازين القوى لصالح أوكرانيا

أكد برنت سادلر، المسؤول السابق بالبنتاجون، أنَّه في ضوء تقييم الأوضاع الميدانية والخسائر الفادحة للقوات الأوكرانية الأسبوع الماضي، فمن المعتقد أنَّ الهجوم المضاد الذي بدأته أوكرانيا صار متزايد، قائلاً: «نحن في منتصف الطريق الآن، بمعنى أنه لا تزال رؤية نتائج الهجوم المضاد الذي بدأته أوكرانيا بعيدة وغير واضحة».

سادلر: استمرار الدعم الغربي لأوكرانيا يزيد من هجومها المضاد أمام روسيا

وأضاف «سادلر» خلال مداخله له من «واشنطن» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ وسط الكثير من الطفرات التي نراها في الأزمة الروسية الأوكرانية، فإنَّ أوكرانيا تمتلك نقاط تحكم عديدة للمناطق التي ضمتها روسيا من قبل، متوقعا أنه مع استمرار الدعم الغربي لأوكرانيا، فالهجوم المضاد سيزداد يوما بعد يوم.

تسلم أوكرانيا دبابات «أبرامز»

تابع المسؤول السابق بالبنتاجون، أنَّ تسليم دبابات «أبرامز» لأوكرانيا، قد يغير بالفعل ميزان المعركة مع روسيا، قائلاً إنَّ هذه الدبابات تم إرسالها إلى أوكرانيا من قبل العديد من الدول الغربية وليس فقط الولايات المتحدة.

واستطرد المسؤول السابق بالبنتاجون، أنَّ هناك الكثير من الدبابات المشابهة لإبرامز وصلت أوكرانيا من دول مختلفة حيث تم استخدامها كجزء أساسي في هجوم أوكرانيا المضاد في أزمتها مع روسيا لتخسر الأخيرة الكثير من دباباتها، ووصل العديد من هذا الطراز من الدبابات إلى أوكرانيا ليتغير الوضع بشكل كبير في شبه جزيرة القرم.