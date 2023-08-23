عضو حزب مستقبل وطن: مصر نجحت في مسار التنمية بقيادة الرئيس السيسي

قال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو حزب مستقبل وطن، إن الحزب عقد جلسات كثيرة الفترة الماضية، والتي جاءت استكمالا من الرؤية التي انتهجها لدعم مرشح رئاسي سواء في الفترتين الماضيتين عقب ثورة 30 يونيو، وأول انتخابات رئاسية بعد التعديلات الدستورية في 2014، كما كان داعما للانتخابات في عامي 2014 و2018.

الإنجازات والتحديات التي واجهتها مصر

وأضاف «رضوان»، خلال مكالمة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه انطلاقًا من إيمان الحزب بالرئيس عبدالفتاح السيسي وبحجم الإنجازات والتحديات التي واجهتها مصر خلال الفترة الماضية، واستطاع خلالها قيادة الدفة بطريقة متزنة، ومصر نجحت في مسار التنمية تحت قيادته، فإن قناعات الأعضاء ترسخت برشيحه خلال الفترة المقبلة في انتخابات 2024.

الإعلان عن جدول الانتخابات الرئاسية

وأشار إلى أن هناك فترة رئاسية تنتهي مع بدايات العام المقبل، وأمر طبيعي أن يكون هناك تسلسلاً طبيعياً لفتح باب الترشح والإعلان وتلقي طلبات الترشح، والإعلان عن إجمالي عدد المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية، متوقعا أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات جدول الانتخابات الرئاسية في الربع الأول من العام المقبل.