حزب مستقبل وطن يواصل لقاءاته التنظيمية بمحافظات شرق الدلتا

ترأس النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، الاجتماع التنظيمي لأمانتي العمل الجماهيري والشباب بمحافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد وشمال وجنوب سيناء ودمياط ؛ وشهده المهندس أحمد أمين مسعود أمين العمل الجماهيري المركزي وأحمد حسام عوض أمين الشباب المركزي، وعقد بمدينة الإسماعيلية.

أهمية الدور الوطني للحزب

وتناول الاجتماع خطة العمل خلال المرحلة المقبلة في إطار أهمية الدور الوطني الذي يضطلع به الحزب في المشهد السياسي، وفي أعقاب إعلان الحزب تأييده ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في الانتخابات الرئاسية المقبلة لفترة رئاسية جديدة، وبالنظر إلى حجم وثقل تواجده في الشارع المصري.

وحضر الاجتماع أمناء الحزب وأمناء الشباب والعمل الجماهيرى وأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب في المحافظات الست، فضلا عن الأمناء المساعدين وأمناء الوحدات الحزبية وأمناء العمل الجماهيري والشباب بالوحدات الحزبية والسادة النواب أعضاء المجموعه البرلمانية بمحافظة الإسماعيلية.

وجه النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم المركزي، الشكر لأمانة الحزب بالإسماعيلية على حسن الاستضافة والتنظيم كما أكد أن حزب مستقبل وطن وكافه قياداته وقواعده الشعبية في المحافظات تعمل على مدار الساعة لاستكمال مسيرة إنجازات الدولة المصرية، ولدعم مؤسساتها في ظل التحديات المحدقة والظروف الدولية الدقيقة التي دعت حزب مستقبل وطن للوقوف صفا واحدا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ودعمه لمواصلة ملحمة البناء والتنمية التي تشهدها الجمهورية الجديدة.

جهود أعضاء الحزب

ولفت المهندس أحمد أمين مسعود أمين العمل الجماهيرى بالأمانة المركزية، إلى أن المرحلة المقبلة تستلزم جهود أعضاء الحزب كافة، مؤكدا أن الحزب يعمل وفق رؤية مؤسسية موحدة وضمن إطار تنظيمي فاعل يجعل مستقبل وطن دائما في صدارة المشهد السياسي.

وأشار أحمد حسام عوض أمين الشباب المركزي، إلى الإنجازات التي تحققت في مصر على مدار ۱۰ سنوات في جميع قطاعات الدولة بشكل عام، بقيادة الرئيس السيسي منذ توليه المسئولية في ظروف صعبة وتحديات عظيمة لم تتعرض لها الدولة المصرية في تاريخها المعاصر.

كما اتفق الحاضرون على الإشادة بالحراك الكبير الذي شهده الحزب خلال الشهور القليلة الماضية واستكمال تشكيلات الوحدات الحزبية في المحافظات وضخ دماء جديدة للحزب، فضلًا عن مناقشة كافة الملفات التنظيمية للأمانات المركزية والخروج بتوصيات للمعوقات التي ناقشها المجتمعون بشكل مفصل بما يساهم في تعزيز وجود الحزب في الفترة المقبلة.