«التضامن» تكشف خطوات تظلمات كارت الخدمات المتكاملة 2023

أفادت وزارة التضامن الاجتماعي، بأنه جرى تشكيل لجنة تظلمات للأشخاص الذين رفضت طلباتهم في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، معلنة أن اللجنة مكونة من التالي «مدير المجلس الطبي، ومدير مديرية التضامن بالمحافظة، ومدير مكتب التأهيل الاجتماعي، وعضوية مدير إدارة التأهيل الاجتماعي، الاستشاري الطبي المتخص».

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن لجنة التظلمات تخصصها هو فحص الطلبات المرفوضة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، والاستعانة بما يراه المختصون والخبراء المذكورين أعلاه، لإنجاز مهام التظلمات.

خطوات تظلمات كارت الخدمات المتكاملة 2023

وترصد «الوطن» في النقاط التالية، خطوات تظلمات كارت الخدمات المتكاملة 2023، بحسب ما كشفته وزارة التضامن الاجتماعي في بيانٍ رسمي لها.

- تتلقى اللجنة التظلمات ورقيا عبر مراكز التظلمات بديوان الوزارة.

- تقديم التظلمات ورقيا بمديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات.

- تقديم التظلمات عبر مكاتب التأهيل المنتشرة على مستوى الجمهورية.

- تقديم التظلمات عبر الخط الساخن لشكاوى الجمهور على رقم 15044.

تطبيق إلكتروني خاص بالتظلمات

وأفادت وزارة التضامن الاجتماعي، أن الطرق المذكورة سلفا، هي خطوات التقديم على التظلمات المعنية برفض طلب استخراج كارت الخدمات المتكاملة، وهذا حتى الانتهاء من إعداد تطبيق إلكتروني خاص به.