«التضامن» تفتتح عيادة صحة إنجابية ضمن «رحلة الألف كيلومتر» في الإسكندرية

استهلت وزارة التضامن الاجتماعي، الزيارة التي تنظمها صباح اليوم، لمحافظة الإسكندرية، لتدشين حملة «رحلة الألف كيلومتر»، بالتعاون مع الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، وافتتاح عيادة «الصحة الإنجابية والكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم»، بحضور رئيس وممثلي الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم وممثلي جمعية كاريتاس مصر، وعددِ من النواب والشخصيات العامة، إذ تستهدف العيادة، الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم والصحة الإنجابية.

حملة «رحلة الألف كيلومتر»

وأكدت «التضامن» أنّ «رحلة الألف كيلومتر»، من المقرر لها أن تجوب 9 محافظات، حيث الانطلاقة من محافظة الإسكندرية اليوم، وتستمر فيها لمدة يومين، ثم تنطلق منها إلى محافظات بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، بواقع يومين في كل محافظة، وأخيرًا تختتم فعالياتها يومي 5 و6 يناير من العام المقبل بمحافظة القاهرة.

وأضافت، أن الرحلة تستهدف ثلاث فعاليات، الأولى تتعلق بالتوعية، حيث سيتم توعية وتدريب الرائدات الاجتماعيات بتلك المحافظات على تعزيز الوعي الطبي لديهن، وذلك بهدف التوعية بشكل سليم للسيدات في مختلف محافظات الصعيد، أما الشق الثاني من الرحلة فيتعلق بتدريب الطاقم الطبي الخاص بعيادات «الصحة الإنجابية والكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم»، التي تم تجهيزها في تلك المحافظات، حيث سيتم تدريب الأطباء والتمريض على كيفية استخدام وسائل تنظيم الأسرة المختلفة واستخدام منظار عنق الرحم لضمان تقديم خدمة طبية بكفاءة عالية، وذلك من خلال ورش العمل ومؤتمر طبي.

دعم السيدات المُنتجات

أما الشق الثالث من الحملة، فيتمثل في التمكين الاقتصادي، حيث سيتم عمل «فيمي هيلث بازار» في كل محافظة تجوب بها الحملة بهدف دعم السيدات المُنتجات وصغار المشاريع وذلك للترويج للمنتجات الخاصة بهن.