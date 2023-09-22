مفتي الجمهورية: من يتصدى للفتوى يجب أن يدرك الواقع بكل أبعاده

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إنه من الضروري أن من يتصدى للفتوى أن يكون مدركًا للواقع إدراكًا صحيحًا محيطًا بكل أبعاده حتى يتحرك بفهمه للنص الشرعي بما يحقق المصلحة ويدفع المفسدة.

4 أسئلة محيطة بالعلوم ضرورة لتكوين الملكة العلمية لمن يتصدى للفتوى

وأضاف مفتى الجمهورية خلال لقائه على قناة «الناس»، قائلًا: أما عن كيفية تكوين الملكة العلمية الصحيحة لمن يتصدى للفتوى، فإن ذلك يكون من خلال علوم مختلفة، ويمكن عرض تلك العلوم فى صورة 4 أسئلة متعلقة بالنص الشرعي، وتلك الأسئلة هى «هل وماذا ولماذا وكيف».

وأوضح أن الفتوى هي صناعة دقيقة، مشيرًا الى أن تلك الجملة هي تعبير عن جوهر الفتوى، مشيرًا إلى أنه عندما عبّر بعض علماء المالكية عن الفتوى بأنها صنعة كانوا محقين في التعبير، وهناك عالم مالكي آخر قال إن الفتوى صنعة ولكنها صناعة ثقيلة وهو قصد من ذلك التعبير بأنها صنعة تحتاج إلى فنيات معينة وصناعة ثقيلة باعتبار أنها مؤثرة ومحققة لضمان استقرار المجتمعات.

وتابع أن منهج الأزهر الشريف يقوم على أن الطالب يتعلم العلوم شيئًا فشىء، مشيرًا الى أنه فى مرحلة الابتدائية يدرس الطالب علوما معينة تتفق وتليق بالعقل الصغير في هذه السن المبكرة، وفي مرحلة الإعدادية يدرس الطالب علوما من نوعية مختلفة ولكنها مازالت فى حيز القدرة العقلية.