حكم التصدق بحلوى المولد.. دار الإفتاء تجيب

مع بداية شهر ربيع الأول الذي انطلق اليوم، يستعد المسلمون في مختلف أنحاء العالم، للاحتفال خلال الأيام القليلة المقبلة، بالمولد النبوي الشريف، وتعد حلوى المولد النبوي واحدة من مظاهر الاحتفال والبهجة بهذه المناسبة، الأمر الذي يدفع البعض لطرح عدة أسئلة خاصة بهذه المناسبة، من بينها حكم التصدق بحلوى المولد؟

دار الإفتاء توضح حكم التصدق بحلوى المولد

وفي هذا الشأن، قالت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، إن التصدق بحلوى المولد النبوي الشريف، من الأمور الجائزة، وذلك من باب إدخال الفرحة على من لا يملكون مالا يشترون به الحلوى.

التعاون والمشاركة والتكافل

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، في فتواها، أن هذا الأمر جائزا حتى يسود بين المسلمين معنى التعاون ومعنى المشاركة والتكافل، وهي المعاني التي يحض عليها الإسلام طيلة الوقت، من خلال الصدقات والزكاة، حتى يشعر الغني بالفقير.

الاحتفال بالمولد النبوي من أفضل الأعمال

وفي هذا الإطار، أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن الاحتفال بمناسبة المولد النبوي الشريف، تعد واحدة من أفضل الأعمال وأعظم القربات التي يمكن أن يقوم بها المسلم، فهي تعبيرا عن الحب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، مشيرة إلى أن حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعد أصلا من أصول الإيمان، وذلك لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يُؤمِنُ أَحَدُكم حتى أَكُونَ أَحَبَّ إليه مِن والِدِه ووَلَدِه والنَّاسِ أَجمَعِينَ» رواه البخاري.