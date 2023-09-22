قوافل دعوية لنشر مفاهيم الدين الصحيح ونبذ الأفكار الهدامة في أسوان

نفذ برنامج القوافل الدينية والدعوية بمديرية الأوقاف في محافظة مجموعة من الحملات المتعلقة بتغيير المفاهيم الخاطئة وموجهة الفكر المتطرف من خلال نشر مفاهيم الدين الصحيح والوسطية، وتجنب الافتراءات والأفكار الهدامة التي تؤدي إلى التخريب بدلاً من البناء.

القوافل الدعوية تضمنت عدد من الفعاليات من إلقاء الخطب الدينية

وشملت القوافل زيارة إدارة أوقاف حي شرق في مدينة أسوان، حيث شارك عدد من العلماء وأئمة الأوقاف في هذه الزيارة حيث تضمنت الفعاليات إلقاء خطب الجمعة وعقد الدروس والمحاضرات الدينية، وتركزت على حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه.

أوقاف أسوان تبذل جهودا لنشر صحيح الدين وتصحيح المفاهيم الخاطئة

واستقبل الأهالي مجموعة من العلماء والدعاة بمديرية الأوقاف داخل مسجد العمري بمدينة أسوان، حيث حضر العديد من سكان المدينة للاستفادة من النصائح والمعلومات الدينية التي قدمتها القافلة في ظل الجهود المبذولة الجهود انشر تعاليم الإسلام السمحة وتعزيز الفهم الصحيح للدين بين الناس.

في وقت سابق افتتحت مديرية أوقاف أسوان مسجد الرحمة الجديد في مدينة السباعية التابعة لمركز إدفو شمال أسوان بحضور عدد من القيادات التنفيذية بأسوان، من بينها رئيس الوحدة المحلية للمدينة، محمود عليان، والشيخ حنفي محمود، وكيل وزارة الأوقاف.