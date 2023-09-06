مديريتا أوقاف أسوان والسويس تكرمان الأطفال المتميزين بالبرنامج الصيفي

كرمت مديريتا أوقاف أسوان والسويس، الأطفال المتميزين المشاركين بالبرنامج الصيفي، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالنشء، وإيمانها بحق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة، والتربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع مرحلته العمرية.

احتفالية كبرى لتكريم الأطفال المتميزين

وأقامت مديريتا أوقاف أسوان والسويس، احتفالية كبرى لتكريم الأطفال المتميزين المشاركين بالبرنامج الصيفي للطفل، حيث أقامت مديرية أوقاف أسوان احتفالية بمسجد الجوهرة التابع لإدارة أوقاف فارس، بحضور الشيخ حنفي محمود دياب مدير مديرية أوقاف أسوان، وكوكبة من قيادات المديرية.

كما أقامت مديرية أوقاف السويس، احتفالية بمسجد الشهيد سمير بمدينة الشيخ زايد التابع لإدارة أوقاف عتاقة، بحضور الشيخ ماجد راضي فرج مدير مديرية أوقاف السويس، واللواء عارف البركاوى رئيس حي عتاقة، والشيخ إبراهيم راغب مدير إدارة شئون الإدارات.

أهمية البرنامج الصيفي

وأكد عدد من أولياء الأمور، أن البرنامج الصيفي للطفل يغرس في الأطفال أهمية وحب الثقافة والاطلاع.