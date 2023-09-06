رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مديريتا أوقاف أسوان والسويس تكرمان الأطفال المتميزين بالبرنامج الصيفي

كتب:

إسراء سليمان ورؤى ممدوح
08:04 م | الأربعاء 06 سبتمبر 2023
مديريتا أوقاف أسوان والسويس تكرمان الأطفال بالبرنامج الصيفي

مديريتا أوقاف أسوان والسويس تكرمان الأطفال بالبرنامج الصيفي

كرمت مديريتا أوقاف أسوان والسويس، الأطفال المتميزين المشاركين بالبرنامج الصيفي، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالنشء، وإيمانها بحق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة، والتربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع مرحلته العمرية.

احتفالية كبرى لتكريم الأطفال المتميزين

وأقامت مديريتا أوقاف أسوان والسويس، احتفالية كبرى لتكريم الأطفال المتميزين المشاركين بالبرنامج الصيفي للطفل، حيث أقامت مديرية أوقاف أسوان احتفالية بمسجد الجوهرة التابع لإدارة أوقاف فارس، بحضور الشيخ حنفي محمود دياب مدير مديرية أوقاف أسوان، وكوكبة من قيادات المديرية.

كما أقامت مديرية أوقاف السويس، احتفالية بمسجد الشهيد سمير بمدينة الشيخ زايد التابع لإدارة أوقاف عتاقة، بحضور الشيخ ماجد راضي فرج مدير مديرية أوقاف السويس، واللواء عارف البركاوى رئيس حي عتاقة، والشيخ إبراهيم راغب مدير إدارة شئون الإدارات.

أهمية البرنامج الصيفي

وأكد عدد من أولياء الأمور، أن البرنامج الصيفي للطفل يغرس في الأطفال أهمية وحب الثقافة والاطلاع.

اقرأ المزيد:

وكيل «أوقاف كفر الشيخ»: يجب توعية المجتمع بأهمية مشروع صكوك الإطعام

«أوقاف القاهرة»: تنظيم أنشطة دعوية في جامع الأقمر خلال الفترة المقبلة

«أوقاف القاهرة»: الجامع الأقمر تحفة معمارية لا مثيل لها في العالم

«أوقاف القاهرة»: مساجد آل البيت تشهد عصرا ذهبيا في عهد الرئيس

«أوقاف كفر الشيخ» تُنظم 5 ندوات عن الدروس المستفادة من قصة النبي لوط

«أوقاف دمياط» تطلق برنامج «اقرأ» الصيفي وتعلن جدول المواعيد

«أوقاف مطروح»: البرنامج الصيفي تخطى 200 مسجد وأكثر من 5000 طفل

«أوقاف كفر الشيخ» تطلق قافلة دعوية بقرى ونجوع «حياة كريمة» بمطوبس
بقلم إسراء سليمان ورؤى ممدوح