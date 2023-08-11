«أوقاف أسوان» تفتتح مسجد الإيمان وتطلق قافلة دعوية في القرى والنجوع

أطلقت مديرية أوقاف أسوان مجموعة من القوافل الدينية والدعوية في القرى والنجوع والمراكز بالمحافظة، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وبالتعاون مع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وكشف مسؤول بأوقاف أسوان أن القافلة الدينية، شهدت حضور كبير داخل مسجد أبو عشرين بقرية المنصورية التابعة لإدارة بنبان استنادًا إلى قول الله تعالى في القرآن الكريم «إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ».

أوقاف أسوان تتفتح مسجد الإيمان بالعدوة شرق

وفي سياق متصل، افتتحت أوقاف أسوان مسجد الإيمان بقرية العدوة شرق، حيث شهد حفل الافتتاح حضور الشيخ صلاح الدرديري، مدير إدارة أوقاف الرديسية، الذي ألقى خطبة الجمعة نيابة عن وكيل مديرية أوقاف أسوان.

وأكدت أوقاف أسوان في بيان أن افتتاح مسجد الإيمان بقرية العدوة فرصة مهمة للمجتمع المحلي للتجمع والاحتفال بإنجاز جديد يخدم حاجاتهم الدينية، ويعزز التعاون البناء بين الحكومة والمجتمع المحلي في توفير المساجد وتعزيز الحياة الدينية للمواطنين.

تعزيز الوعي الديني وتجديد وإنشاء المساجد

وتأتي فعاليات هذه القوافل في إطار جهود وزارة الأوقاف لتوفير الخدمات الدينية والتوعية الإسلامية للمواطنين وإنشاء وتجديد المساجد وتقديم الدروس والدورات الدينية والتثقيفية، وتنظيم الفعاليات الدينية والدعوية لتعزيز الوعي الديني وتقوية العلاقة بين الناس ودينهم.