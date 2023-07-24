أستاذ فضاء يحذر من عاصفة شمسية قد تضرب الأرض خلال عامين: تؤثر على الإنترنت

علق الدكتورة خالد يوسف، أستاذ اتصالات الفضاء، وكيل كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف، على التقارير العلمية، التي تحذر من عاصفة شمسية مدمرة، قد تضرب كوكب الأرض في غضون العامين المقبلين، وتقضي على البنية التحتية لشبكات الإنترنت، حيث اقتربت الشمس من الوصول لأكبر موجة حرارة عبر التاريخ، وفق العلماء.

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من مصر»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، المذاع على «سي بي سي»، إن الرياح الشمسية تحدث كثيرًا، ولكن هناك فوارق مع الحرارة، فهي رياح مغناطيسية، وتأتي بسبب اضطراب شمسي ينتج عنه اضطراب مغناطيسي شديد ينتشر في الفضاء ويصل للكواكب، وبينها كوكب الأرض، مضيفًا أن الطقس الفضائي يكون على مستوى مرتفع.

تطبيقات كثيرة ستتأثر بالطقس الفضائي

وأضاف أنه يوجد تطبيقات كثيرة ستتأثر بالطقس الفضائي، وإذا تحولت الرياح الشمسية لعاصفة شمسية بهذه الحدة، فقد تضرب الاتصالات والانترنت والتأثير على الملاحة والجي بي اس، وخلافه، والتأثير على البنية التحتية الفضائية والأرضية كذلك، بجانب التأثير على شبكات الكهرباء.

أجهزة رصد فضائي عالية المستوى

وواصل: «وكالات الفضاء العالمية تضمنت أجهزة رصد فضائية عالية المستوى، وهناك حساب دقيق لاحتماليات الوصول لموجات مغناطيسية، ومن الصعب أن تخطيء عمليات الرصد، وهذه الدراسة».