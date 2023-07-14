عاصفة شمسية تضرب الأرض خلال ساعات.. هل يتوقف الإنترنت وإرسال الراديو؟

تضرب عاصفة شمسية الأرض، خلال ساعات قليلة مقبلة وستستمر حتى الغد، وأصدر خبراء الأرصاد في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) تحذيرًا من العاصفة، بحسب ما ذكرته صحيفة «هندوستان تايمز».

عاصفة شمسية تضرب الأرض

العاصفة الشمسية تضرب الأرض، ومن المعروف أن العاصفة تتكون من طرد الكتلة الإكليلية (CMF)، والتي تم إطلاقها من الشمس في أثناء اندلاع التوهج الشمسي.

ويراقب الباحثون العاصفة الشمسية التي ستضرب الأرض، لينظروا في تطور الوضع حيث يُخشى أن الرياح الشمسية من المرجح أن تصل إلى درجة تخضمها.

ما العاصفة الشمسية؟

ووفقًا لوكالة ناسا، فإنّ العواصف الشمسية هي نقطة النهاية لجميع الأنشطة الشمسية التي تؤثر على الأرض، عندما تصل المجالات الكهرومغناطيسية القوية المنبعثة من التوهجات الشمسية أو CMEs إلى كوكبنا، تصطدم مجالاتها المغناطيسية بالمجالات المغناطيسية للأرض ونتيجة لذلك، تتسبب في زيادة الإشعاع والحرارة في الغلاف الجوي العلوي بشكل حاد.

وتؤثر المجالات المغناطيسية أيضًا على الضوء المرئي في خطوط العرض العليا للأرض ويمكن أن تسبب أضواء الشفق القطبي.

مخاوف من العاصفة الشمسية

ما يثير القلق أكثر أن هناك بقعة شمسية ضخمة ستواجه الأرض في غضون أيام قليلة، وانفجرت البقعة الشمسية «AR3372 8» مرات عديدة أمس، وأنتجت نشاطًا مكثفًا للتوهج الشمسي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن الراديو في جميع أنحاء الكوكب.

وعندما يتعلق الأمر برؤية الأرض، يمكن أن يشعل المزيد من الانفجارات الشمسية، إذا تم إطلاق أي سحب CME، فستكون فعالة جغرافيًا تمامًا، ومن الممكن حدوث عاصفة شمسية كبيرة خلال هذه الفترة.

ومثل هذه العاصفة الشمسية الهائلة يمكن أن تلحق الضرر بالأقمار الصناعية وتؤثر على شبكات الهاتف المحمول والاتصال بالإنترنت بالإضافة إلى التسبب في تعطل شبكة الكهرباء، وعلى الرغم من أن البشر، من الناحية الصحية، لن يتأثروا بشكل مباشر بالإشعاع، إلا أن الاضطرابات في خدمات الطوارئ وانقطاع التيار الكهربائي في الأماكن ذات الأهمية العالية مثل المستشفيات يمكن أن تظل مدمرة للغاية للبنية التحتية القائمة على التكنولوجيا.