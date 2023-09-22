«النقل» تكشف مزايا الممر اللوجستي «طابا - العريش».. يمتد إلى الأردن والعراق

تعمل أجهزة الدولة على تنفيذ الممر اللوجستي «طابا - العريش»، إذ من المقرر أن يتمد إلى كل من الأردن والعراق، ويخدم حركة التجارة مع الدول العربية والأفريقية، ويأتي تنفيذه في إطار توجيهات القيادة السياسية لجعل مصر مركزاً عالمياً للتجارة العالمية واللوجستيات.

الممر اللوجستي «طابا - العريش»

ترصد «الوطن» أبرز المعلومات والمزايا عن الممر اللوجستي «طابا - العريش»، وفق وزارة النقل.

- يخدم حركة التجارة والصناعة والتعدين بطول مساره من طابا إلى العريش.

- الممر اللوجستي «طابا - العريش» يربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر.

- يُمثل أهمية اقتصادية كبيرة.

- يُعد ممرا لوجستياً يربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية.

- يجري الربط من خلال خط سكة حديد الذي يربط شرق بورسعيد وبئر العبد وميناء العريش وطابا بطول 500 كيلومتر تقريبا.

- الممر اللوجستي «طابا - العريش» سيتم مده باتجاه الشرق إلى الأردن والعراق.

- الممر جزء من طريق النقل العربي.

- سيخدم حركة التجارة إلى الأردن والعراق ودول الخليج وإلى الدول العربية الأفريقية.

تطوير ميناء العريش

وتعمل وزارة النقل، على تطوير ميناء العريش وإعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط سكة حديد «الفردان - شرق بورسعيد - بئر العبد - العريش - طابا» بطول إجمالي حوالي 500 كيلومتر، ضمن أعمال تنفيذ ممر «العريش - طابا» اللوجيستي التنموي المتكامل.