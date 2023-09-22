 أمين الفتوى عبر قناة الناس: الرسول هو أصل الفرحة عند المصريين

قال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى، مدير مركز الإرشاد الزواجي بدار الإفتاء المصرية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أصل الفرحة عند المصريين.

وأضاف «الورداني»، اليوم الجمعة، خلال برنامج «إسلامنا بالمصري»، المذاع عبر قناة «الناس»، أنه عندما نتأمل قوله تعالى: «قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون»، سيدنا عبد الله بن عباس قال إن كلمة «وبرحمته» يقصد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أننا سمعنا من مشايخنا بما لا يحصى أن جملة «قبل بفضل الله» يقصد بها أيضًا رسول الله.

3 تقويمات في مصر

وأشار إلى أننا في مصر لدينا 3 تقويمات، التقويم الأول هو التقويم الهجري والذى يبدأ في محرم، أما التقويم الثاني هو التقويم الميلادي ويبدأ في يناير، أما تقويم القلوب فيبدأ في ربيع الأول، قائلًا: «عشان كده ربيع الأول هو شهر ميلاد القلوب، فالحياة الحقيقية لا تقاس بالأنفاس ولكن تقاس بأنوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نور وعشان كده المصريين لازم يحتفلوا بمولد حضرة النبي احتفال مليء بالبهجة والسعادة لدرجة أنهم في بعض الأوقات بيقولوا عن المولد عيد حضرة النبي».