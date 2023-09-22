«لوغاريتم» يسلط الضوء على الهدايا عند الكوريين.. ورد صناعي برائحة حقيقية (فيديو)

سلط برنامج «لوغاريتم»، مع الإعلامي أحمد فايق، والمُذاع عبر قناة «DMC»، مساء اليوم الجمعة، الضوء على الأسواق الشعبية في كوريا الجنوبية.

الهدايا الكورية

واستعرض أحمد فايق، عددًا من الهدايا الكورية التي تدل على الرومانسية عند الكوريين، موضحًا مظاهر راقية من الهدايا والتي تشير إلى تقدير أدبي عند الكوريين.

ورد صناعي برائحة حقيقية

وأوضح أن هدايا الورد الصناعي تحمل رائحة الورد الحقيقية، والتي تعكس مدى الرقي في التهادي عند الكوريين، كما استعرض أسعار الهدايا وأوضح أنها رخيصة لحد كبير.