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«لوغاريتم» يستضيف مهندسة مصرية ضمن فريق إعادة تخطيط كوريا الجنوبية

كتب:

محمد عزالدين
09:04 م | الجمعة 22 سبتمبر 2023
نهى نجم الدين

نهى نجم الدين

سلط برنامج «لوغاريتم»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، عبر قناة «DMC»، مساء اليوم الجمعة، الضوء على الباحثة المصرية المقيمة في كوريا نهى نجم الدين.

ابنة حي شبرا في كوريا الجنوبية

وقال أحمد فايق، إن ابنة حي شبرا، نهى نجم الدين، تعد أول مهندسة معمارية مصرية في جامعة بوسان الوطنية الكورية الجنوبية، منذ تاريخ إنشائها، وهي حاصلة على المركز الثاني في المشروعات الإبداعية لرفع كفاءة بوسان إكسبو 2030، وأول مهندسة معمارية في تخصص العمارة والتصميم العمراني وعلاقته بتطوير العمارة والسياحة والاقتصاد في كوريا.

إعادة تخطيط كوريا

وأضاف أنها ضمن فريق عمل العالم الكوري المسؤول عن إعادة تخطيط كوريا، لتنفيذ مشروعها في ربط العمارة بالسياحة وعلاقته بالاقتصاد في كوريا.

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