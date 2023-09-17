زعيم كوريا الشمالية يغادر روسيا.. تعرف على الهدايا التي حصل عليها

انتهت زيارة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، لروسيا صباح اليوم الأحد، والتي استمرت لمدة 5 أيام منذ الثلاثاء الماضي، على متن قطاره المصفح الخاص.

مغادرة زعيم كوريا الشمالية لروسيا

وأفادت وسائل إعلامية روسية، بمغادرة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون لروسيا، بعد زيارة امتدت لعدة أيام، التقي خلالها بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، وزار عدة منشآت عسكرية ومدنية روسية، وفق موقع سبوتينك الروسي.

ونشرت وكالة ريا نوفوستي الروسية، مقطع فيديو يظهر زعيم كوريا الشمالية وهو يستقل قطاره المدرع من محطة قطارات «أرتيوم-بريمورسكي-1» في مقاطعة بريمورسكي في أقصى الشرق الروسي على الحدود مع كوريا الشمالية، حيث أُقيم له حفل وداع.

ويظهر في الفيديو اصطفاف حرس الشرف للمنطقة العسكرية الشرقية الروسية، والأوركسترا العسكرية لمقر أسطول المحيط الهادئ الروسي وهي تعزف النشيدين الوطنيين لكوريا الشمالية وروسيا.

الهدايا التي حصل عليها زعيم كوريا الشمالية

وبحسب الوكالة فأن زعيم كوريا الشمالية أمضي الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد في منطقة بريمورسكي حيث تلقي من حاكمها أوليج كويمياكو عدد من الهدايا التذكارية

وتضمنت الهدايا التي حصل عليها كيم قبيل مغادرته مباشرة، 5 مسيرات انتحارية وأخرى للاستطلاع وسترة واقية من الرصاص هدية من حاكم منطقة بريمورسكي بشرق روسيا.

وحصل كيم من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على بندقية ومسيرة استطلاع من طراز +جيران-25+ ذات الإقلاع العمودي، فضلا عن ملابس خاصة لا يمكن كشفها من الكاميرات الحرارية.