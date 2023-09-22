مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم دراجتين ناريتين جنوب بني سويف

لقي شخص مصرعه، وأصيب آخر، مساء اليوم الجمعة، في تصادم دراجتين ناريتين بطريق الفشن تلت جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقل ضحايا الحادث إلى المستشفى المركزي لاتخاذ الإجراءات الطبية والقانونية اللازمة.

بلاغ بحادث تصادم دراجتين ناريتين جنوب بني سويف

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا، من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين بطريق الفشن تلت جنوب المحافظة، وتوجيه سيارات الإسعاف لنقل ضحايا الحادث إلى المستشفى المركزي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

سيارتين إسعاف لنقل ضحايا الحادث إلى المستشفى المركزي بالفشن

ودفع مرفق إسعاف بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق بسيارتين إسعاف لنقل ضحايا الحادث إلى المستشفى المركزي بالفشن لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتبين أن الحادث أسفر عن وفاة شخص يدعى محمد أشرف عبد الناصر، 15 سنة، مقيم عزبة بشرى، وإصابة ياسين محمد محمد، 28 سنة مقيم الفشن، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج.

اتخاذ الإجراءات اللازمة

جرى تحرير محضر بالحادث وأخطرت جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتصريح بدفن الجثتين عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.