«مستقبل وطن» بأسيوط ينظم قافلة طبية للكشف على المواطنين بأجر رمزي

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز منفلوط التابع لمحافظة أسيوط، برئاسة النائب حسام حلمي ماضي، عضو مجلس النواب، وحسام عبد المعز، أمين تنظيم المركز قافلة طبية بأجر رمزي في جميع التخصصات.

حزب مستقبل وطن بأسيوط

ونظمت الوحدة الحزبية بحي بحري منفلوط (منفلوط أول)، برئاسة أحمد موسى ريان، أمين الوحدة قافلة طبية، بأجر رمزي، وذلك في جميع التخصصات وقياس الضغط والسكر والعلاج بالمجان ابتداءً من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة، وقد تم توقيع الكشف على 500 مواطن.

يأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لخدمة أبناء الوطن وسد احتياجات المواطنين الأساسية وتخفيف العبء عن المواطنين.