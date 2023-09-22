انطلاق فعاليات معرض سيتي سكيب مصر 2023 أكبر معرض عقاري

انطلقت فعاليات النسخة الثانية عشرة 2023 من معرض سيتى سكيب مصر، أكبر وأهم معرض عقارى فى مصر وأفريقيا، والذى تنظمه شركة إنفورما ماركتس Informa Markets، الرائدة عالمياً فى تنظيم المعارض، تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ابتداء من يوم 20 سبتمبر حتى 23 سبتمبر بمركز مصر الدولى للمعارض (EIEC) بالقاهرة الجديدة، بحضور عدد من قيادات القطاع العقارى فى مصر، حيث سيقوم الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات والمشرف على مكتب وزير الإسكان، بافتتاح المعرض والتجول بين أجنحة المطورين العقاريين المختلفة.

أكثر من ٧٠ عارضاً من الشركات العقارية يقدمون أرقى التصميمات الهندسية فى نظم البناء

ويشارك فى معرض سيتى سكيب مصر 2023 أكثر من 70 عارضاً من كبرى الشركات العقارية فى مصر والعالم، والتى ستستعرض خلال المعرض عدداً كبيراً من المشروعات والتجمعات السكنية، التى تم بناؤها وفقاً لأحدث وأرقى التصميمات العالمية. ويقام المعرض على مساحة 35 ألف متر مربع، مقسمة على 4 صالات مغطاة ويتوقع حضور أكثر من 20 ألف زائر على مدار أيامه الأربعة.

وتتضمن فعاليات المعرض منصة Cityscape Talks التى تستهدف مناقشة أهم تطورات القطاع بين الخبراء من القطاعين العام والخاص، ومستقبل القطاع فى مصر، ومعايير البناء وتصميمات المشروعات الحديثة، فضلاً عن الأنشطة والفعاليات التى سيتم تنظيمها على هامش المعرض.

ويسهم معرض سيتى سكيب مصر فى تقبل خريطة العقارات فى مصر، كما يقدم لجميع العاملين والمهتمين بالقطاع العقارى فرصة حقيقية للاطلاع على آخر المستجدات التى يشهدها هذا القطاع الحيوى، وكذلك التقنيات الحديثة التى تقوده نحو المزيد من التطور، بما يسهم فى تحفيز وتعزيز فرص الاستثمار سواء محلياً أو عالمياً.

ويقدم معرض سيتى سكيب العديد من الفرص للزائرين والراغبين فى شراء وتملك وحدة سكنية فى مشروع من المشروعات العقارية التى سيتم عرضها خلال المعرض، كما تقدم الشركات المشاركة فى سيتى سكيب العديد من الخصومات والتسهيلات الخاصة بأنظمة الشراء والسداد سواء الكاش أو التقسيط.

ومن المتوقع أن يشهد المعرض حضوراً كبيراً من المستثمرين والمطورين العقاريين والعملاء والجمهور، حيث يعد المعرض بمثابة منصة فريدة للتواصل وتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث الاتجاهات والتقنيات فى مجال العقارات بين كل المهتمين بذلك القطاع الاستراتيجى، الذى يسهم فى دعم ونمو هذا القطاع الحيوى وتحفيز الاستثمارات فيه.

وأعلنت شركة إنفورما ماركتس «Informa Markets» المنظمة لمعرض سيتى سكيب مصر 2023، أكبر معرض عقارى فى مصر وأفريقيا، عن الرعاة الرسميين للمعرض فى نسخته الثانية عشرة، وجاءت شركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية كراعٍ رسمى للمؤتمر، وشركة مصر إيطاليا للتطوير العقارى كراعٍ ذهبى.

من جانبه قال أيمن القوصى، العضو المنتدب والمدير التنفيذى لشركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية: «يعد معرض سيتى سكيب من أهم وأكبر المنصات العقارية التى تستهدف توفير لقاءات مختلفة بين أكبر المستثمرين والمطورين العاملين فى القطاع العقارى، مع العملاء الباحثين عن فرص حقيقية للاستثمار أو السكن وذلك تحت سقف واحد».

وقال محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية: «يسعدنا أن نرعى هذه النسخة من معرض سيتى سكيب، المعرض الدولى الذى يتيح عرض مجموعة منتجات السوق المصرية على مستوى العالم، مما يلقى الضوء على قوة صناعة العقار واستقرارها.

وأضاف: يتيح المعرض العديد من الفرص تشمل التواصل مع كبار المؤثرين فى الصناعة، وتبادل الأفكار، واكتساب رؤى قيمة حول الاتجاهات العقارية العالمية، مما يمكننا من تلبية المتطلبات العالمية. وهذا العام، نشارك بـ9 مشروعات سكنية وساحلية وتجارية وإدارية تعرض خبرتنا فى تزويد السوق المصرية بحلول عقارية شاملة، خاصة أن لدينا سجلاً حافلاً فى تقديم الجودة والقيمة الاستثنائية مما يجعل مصر إيطاليا العقارية شريكاً موثوقاً به فى قطاع العقارات.