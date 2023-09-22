«صحة مطروح» ترفع طاقة تشغيل المستشفى العام إلى 244 سريرا

بحث الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، مع الدكتور صبري شعبان مدير مستشفي مطروح العام، سبل التشغيل الأمثل للمستشفى ورفع طاقة المستشفى في المرحلة القادمة بقوة 244 سريرا بالأقسام الداخلية.

دعم مستشفى مطروح العام

واجتمع اليوم، وكيل وزارة الصحة بمطروح مع مديري الإدارات الإدارية والفنية بالمديرية، لبحث سبل وأولويات الدعم في مستشفى مطروح العام في المرحلة القادمة، خاصة بعد قرب انتهاء خطة التأمين الطبي للساحل الشمالي.

رؤية مستقبلية لمستشفى مطروح العام

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح إن اللقاء شمل توطيد ودعم العلاقات بين الإدارات المختلفة بالمديرية وإدارة المستشفى العام، وشرح الرؤية المستقبلية للمديرية التي ستنفذ على أرض الواقع بمستشفى مطروح العام، لتقديم الخدمات الطبية المتميزة والمقدمة لأبناء المحافظة، مؤكدًا ضرورة التكاتف المستمر بين الجميع وخاصة رؤساء الأقسام الطبية بالمستشفى والفريق الطبي والخدمات المعاونة لرفع جودة الخدمات الصحية بالمحافظة من خلال المستشفى الأم.

تعزيز إجراءات الحماية الصحية

وأكد وكيل وزارة الصحة في بيان خلال الاجتماع أهمية التخطيط السليم من جميع الإدارات لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، وتحقيق مستهدفات وتطلعات المواطنين التي تأتي اتساقًا مع التوجهات الوطنية بتعزيز إجراءات الحماية الصحية وتحسين مؤشرات الخدمة الطبية.

التخصصات النادرة للأطباء

واستعرض وكيل صحة مطروح موقف أطباء التخصصات النادرة، وخاصة أطباء العناية المركزة، ومن المتوقع دعم مستشفى مطروح العام بعدد من الأطباء بذات التخصص خلال الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل.

وأشار وكيل صحة مطروح إلى أن مديرية الصحة قدمت كل سبل الدعم والمساندة لجميع منافذ تقديم الخدمات الصحية وخاصة مستشفيات القطاع العلاجي لتقديم الخدمات الصحية على الوجه اللائق.