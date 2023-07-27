لأول مرة.. تفعيل جراحات الأطفال المتقدمة في مستشفى مطروح العام

قال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، إن مستشفى مطروح العام اعتمد على تفعيل تقنية للمرة الأولى في جراحات الأطفال المتقدمة داخل المستشفى.

عدم تكون الحجاب الحاجز لطفل

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، أن مستشفى مطروح العام استقبل طفلاً عمره 3 أشهر محولا من إحدى المستشفيات الأخرى يعاني من ضيق شديد بالتنفس من الدرجة الخامسة وزرقة بالجسم وبحاجة للحجز بعناية الأطفال على جهاز تنفس صناعي وللعرض على استشاري جراحة الأطفال، وجرى حجز الطفل ومتابعته بواسطة أطباء وتمريض عناية الأطفال وعمل الإشاعات والتحاليل اللازمة.

وأوضح: تبين أن الطفال يعاني من التهاب رئوي شديد وفتق خلقي في الناحية اليسرى بالحجاب الحاجز نتيجة عدم تكون الحجاب الحاجز بشكل كامل، وهو جنين في بطن أمه أدى إلى صعود جميع محتويات البطن من معدة وأمعاء دقيقة وغليظة وطحال إلى تجويف الصدر، مما نتج عنه ضغط على أنسجة الرئة وعدم قدرتها على التنفس بشكل طبيعي.

عملية جراحية دقيقة لتصليح ورتق الحجاب الحاجز

وأشار وكيل صحة مطروح إلى أن جرى تحضير الطفل للعمليات وعمل الفحوصات الطبية اللازمة وعرض على طبيب التخدير لاستبيان مدى لياقة الطفل وجاهزيته للعمليات، وفور تحسن حالة الطفل الصحية وزوال الأسباب الصحية المتعلقة بأطباء الأطفال مثل الالتهابات الرئوية والأنيميا واضطرابات غازات الدم تم دخول الطفل للعمليات وإرجاع جميع الأحشاء إلي مكانها الطبيعي بالبطن وتصليح ورتق الحجاب الحاجز في عملية جراحية ذات مهارة متقدمة استغرقت ساعتين، وبعدها جرى حجز الطفل مرة أخرى بعناية الأطفال لاستكمال العلاج والمتابعة لحين تمام الشفاء.

فريق طبي متميز

وأوضح وكيل صحة مطروح أن الفريق الطبي الذي أجري عملية جراحية متقدمة ودقيقة يضم كلا من الدكتور العوضي سيد أحمد داود استشاري أول جراحة الأطفال، والدكتور كريم بدر أخصائي جراحة الأطفال، والدكتور عادل أمين طه استشاري التخدير، والدكتور محمد سمير المجريسي أخصائي التخدير، وطاقم تمريض العمليات.

وقدم وكيل وزارة الصحة بمطروح في بيان الشكر لمدير المستشفى الدكتور صبري شعبان وفريق العمل بالمستشفى للجهد المبذول وحثهم على الاستمرارية في العطاء وبذل الجهد من أجل تقديم خدمة طبية على مستوى عالى لأبناء محافظة مطروح.