إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب قبل قليل 5 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بالكيلو 140 اتجاه القاهرة، ونقل المصابون إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

انقلاب سيارة ملاكي في البحيرة

ورد إخطاراً إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، يفيد استقبال مستشفى جراحات اليوم الواحد 5 أشخاص مصابين بجروح إثر تعرضهم لوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي وجاري تقديم الخدمات الطبية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية ودفع بعدد من 4 سيارات إسعاف وتبين انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي إثر اختلال عجلة القيادة لدى السائق ونقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد وجاري تحديد هويتهم والتقرير الطبي الخاص بهم.

حرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.