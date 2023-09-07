بالأسماء.. مصرع سيدة وإصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالبحيرة

لقيت سيدة مسنة مصرعها فيما أصيب 4 آخرين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى جراحات اليوم الواحد وحرر محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة ملاكي في البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال مستشفى جراحات اليوم الواحد جثة سيدة مسنة و4 آخرين مصابين بجروح متفاوتة إثر تعرضهم لوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي بالكليو 40 اتجاه القاهرة، ونقلت الجثة والمصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد.

تحديد هوية المصابين

وأسفر الحادث عن مصرع «وفاء محمد أحمد»، 70 سنة ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى، فيما أصيب كل من «محمد الأمين محمود عبداللطيف، 70 سنة، سحر محمد أحمد أحمد، 53 سنة، آمال محمد محمود، 35 سنة، وسيم مجدي السيد، 29 سنة»، جميعهم مقيمون القاهرة ومصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.