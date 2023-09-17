مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة ملاكي بسوهاج

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي بجانب كمين الكوامل، حيث اختلت عجلة القيادة بيد السائق ما نتج عنه مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بإصابات متفرقة.

تلقت مديرية الأمن، إخطارًا بوصول 3 أشخاص مصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق.

الدفع بعناصر الشرطة إلى موقع الحادث

بالانتقال إلى موقع الحادث والفحص، تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوي الغربي بحري كمين الكوامل، وتبين إصابة 3 أشخاص، ومصرع رجل في الخمسين من عمره.

تحرير محضر بالواقعة

تم نقل الجثة لمستشفى سوهاج العام، والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.