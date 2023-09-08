مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب سيارة ملاكي بـ«صحراوي البحيرة»

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر في حادث انقلاب سيارة ملاكي، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى غرب النوبارية العام ونقل المصاب إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة غرب النوبارية يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر وحرر محضر بالواقعة.

التحفظ على الجثة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث ودفع بعدد 2 سيارة إسعاف وتبين مصرع شاب مجهول الهوية وإصابة آخر ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى غرب النوبارية والمصاب يتلقي العلاج داخل مستشفى جراحات اليوم الواحد وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.