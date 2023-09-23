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«بيطري كفر الشيخ»: تحصين 1530 رأس ماشية ضد الأمراض المعدية

كتب:

خير الله فؤاد
01:46 ص | السبت 23 سبتمبر 2023
قافلة بيطرية بكفر الشيخ

قافلة بيطرية بكفر الشيخ

قال الدكتور عبد الستار شعوت، مدير إدارة الرعاية الأساسية بالطب البيطري، في محافظة كفر الشيخ، إن الحملات البيطرية في كفر للشيخ، تمكنت من تحصين عدد من المواشي ضد حمى الوادي المتصدع، والحمى القلاعية، والجلد العقدي، من خلال التنقل والوصول داخل عدد من حظائر مربي الماشية، مشيرا إلى أن تلك الحملات ساهمت في رفع أي نفقات زائدة لمربي الثروة الحيوانية، وهو أمر يُساهم في تنمية الثروة الحيوانية.

تحصين 1530 رأس ماشية

وأشار عبد الستار، في تصريحات خاصة لـ«للوطن»، أن الحملات البيطرية المتنقلة مستمرة في شتى ربوع كفر الشيخ، من «بيت لبيت»، وتمكنت من تحصين 1530 رأس ماشية، بغرض الحد من انتشار الأمراض المعدية والقضاء عليها، لافتا إلى أن التحصينات تساعد في زيادة الثروة الحيوانية، وتضاعف أعدادها.

حملات بيطرية في قرى كفر الشيخ

وأشار إلى أن الحملات البيطرية في كفر الشيخ، حققت نتائج كبيرة تخطت حاجز الـ100%، عقب تحقيق المستهدف من التحصين بنحو 212 ألف رأس ماشية، علاوة على تحصين 19 ألف رأس ماشية العرب الرحالة، من خلال بيطري كفر الشيخ.

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بقلم خير الله فؤاد