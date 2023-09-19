«بيطري كفر الشيخ»: زيادة 25% في أعداد رؤوس الماشية خلال الـ10 سنوات الماضية

كشف الدكتور شعبان المغنم، مدير الإدارة العامة للصحة العامة والمجازر بمديرية الطب البيطري في كفر الشيخ، أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي والقيادة السياسية، بتوفير الدعم البيطري وحماية الثروة الحيوانية في محافظة كفر الشيخ، خلال الـ10 سنوات الأخيرة، ضاعف تعداد الماشية من الأبقار والجاموس بنحو 25%، نظرا لتكثيف الحملات البيطرية بالمحافظة.

زيادة 53 ألف رأس ماشية في كفر الشيخ

وأوضح «المغنم»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن تعداد الثروة الحيوانية في كفر الشيخ، خلال فترة تولي الرئيس السيسي مقاليد الأمور، زاد بنحو 53 ألف رأس ماشية، وهو الأمر الذي لم يحدث منذ عشرات السنين أن ترتفع نسبة الحيوانات بالإقليم إلى هذا النحو.

رعاية فائقة وحملات بيطرية مستمرة

وأشار أن الرئيس السيسي وجه مسؤولي هيئة الخدمات البيطرية، ومن بينها مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، بضرورة توفير الرعاية الكاملة للثروة الحيوانية واستمرار الحملات البيطرية بهدف تحصين الماشية ضد الحميد القلاعية وحمى الوادي المتصدع والجلد العقدي، والعديد من الحملات البيطرية الأخرى، وهو ما كان سببا في هذه الزيادة الكبيرة في رؤوس الماشية بالمحافظة.