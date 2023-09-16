«بيطري كفر الشيخ»: تحسين سلالات الماشية يزيد إنتاجية الألبان لـ5 أضعاف

كشف الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري في محافظة كفر الشيخ، أن مديرية الطب البيطري والإدارات التابعة تُجري مقابلات من خلال الأطباء البيطريين من «بيت لبيت»، مع المئات من مربي الماشية، بهدف زيادة إنتاجية الألبان الـ 5 أضعاف، عن طريق الاعتماد على تربية أفضل سلالات الماشية من الأبقار، والجاموس.

سلالات حيوانية تنتج 25 كيلو لبن يوميا

وأوضح الدكتور «بشار»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الأطباء البيطريين يقدمون 7 أنواع من أفضل سلالات الأبقار المستوردة، التي تنتج نحو 25 كيلو ألبان في اليوم، وهو الأمر الذي يصب لمصلحة مربي الماشية من حيث الدخل، مشيراً أن كيلو اللبن من الأبقار يسجل ما بين 15 إلى 17 جنيها.

ثروة حيوانية كبيرة

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري في كفر الشيخ، أن تعداد الثروة الحيوانية في محافظة كفر الشيخ، تقدر بنحو 212 ألف رأس ماشية، وهو أمر جيد للغاية، لافتاً إلى أن الثروة الحيوانية من الأبقار والجاموس بالمحافظة في تزايد مستمر بما يوفر اللحوم، والألبان لمصرنا الغالية.