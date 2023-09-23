أبرزها لـ حسين فهمي.. 3 ندوات في اليوم الثالث لمهرجان الغردقة للسينما

يشهد اليوم الثالث من مهرجان الغردقة لسينما الشباب، ثلاثة ندوات هامة في دورته الأولى، المقامة في محافظة البحر الأحمر حتى السادس والعشرين من الشهر الجاري.

وستكون أولى الندوات في الساعة 11 صباحا مع الفنانة السورية سلاف فواخرجي، التي تسرد فيها مشوار حياتها، أما الندوة الثانية فستكون في تمام الساعة 12 ظهرا للفنان حسين فهمي، حيث يقدم ماستر كلاس عن خبرته الفنية.

أما في تمام الساعة الخامسة عصرا، سيتم تقديم ندوة السينما والبيئة، حيث ستتضمن عرض فيلم «بطارية ضعيفة».

تكريم هاني سلامة وسلاف فواخرجي من مهرجان الغردقة

كان المهرجان قد انطلق، مساء أمس الأول الخميس، بحضور عدد كبير من نجوم الفن المصري والعربي، وتم تكريم كل من هاني سلامة وسولاف فواخرجي التي قام بتسليمها الجائزة الفنان حسين فهمي بجانب تكريم اسم المخرج الراحل يوسف شاهين.

فعاليات ثاني أيام المهرجان

وشهد اليوم الثاني من المهرجان ندوتين، من بينهما ندوة للفنان هاني سلامة، والثانية ندوة بعنوان كيف يرى الشباب أفلام يوسف شاهين بحضور حسين فهمي، ومحمود حميدة وإلهام شاهين وهاني سلامة.