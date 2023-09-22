هاني سلامة عن تكريم مهرجان الغردقة لسينما الشباب: «مهم في حياة أي فنان»

أعرب الفنان هاني سلامة عن سعادته البالغة لتكريمه ضمن فعاليات مهرجان الغردقة لسينما الشباب والمقام في مدينة الغردقة حتى 26 سبتمبر الجاري.

أشار «سلامة» في ندوة تكريمه المقامة حاليا ضمن فعاليات مهرجان الغردقة لسينما الشباب: «التكريم في حياة أي فنان مهم، خاصة أنه جاء ن مهرجان سينمائي قائم للشباب في دورته الأولى، وأوجه الشكر لكل القائمين على المهرجان».

تكريم هاني سلامة في مهرجان الغردقة لسينما الشباب

وقدم الفنان نصائح للشباب خلال ندوته قائلا: «من حسن حظي إن بدايتي كانت مع المخرج الكبير يوسف شاهين، وهو مدرسة كبيرة ومؤسسة متكاملة تعلمت فيها مفردات الصناعة لأني مش دارس في المعهد، وتعلمت منه الكثير أثناء تصوير فيلم المصير».

انطلاق الدورة الأولى من مهرجان الغردقة لسينما الشباب

وانطلقت الدورة الأولى من مهرجان الغردقة لسينما الشباب، مساء أمس بحضور عدد كبير من نجوم الفن المصري والعربي وتم تكريم كلا من هاني سلامة وسولاف فواخرجي، وقام بتسليمهما الجائزة الفنان حسين فهمي بجانب تكريم اسم المخرج الراحل يوسف شاهين.