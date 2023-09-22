هاني سلامة: «عمري ما فكرت أمثل.. ووظيفة الطيار كانت حلم حياتي»

قال الفنان هاني سلامة، إنه لم يكن يحلم أن يصبح ممثلا، قبل أن يقابل المخرج يوسف شاهين، وأن حلم حياته كان أن يصبح طيارا.

أوضح «سلامة» خلال ندوته ضمن فعاليات مهرجان الغردقة السينمائي: «لم أكن في يوم أحلم أن أكون ممثلا، حتى قابلت المخرج يوسف شاهين وقدمت فيلم المصير، وبعدها لم أكن أتوقع أن أكمل المشوار في التمثيل، ووقتها كنت أفكر أن أكون طيارا».

هاني سلامة: لا أستطيع أن أكون سوى فنانا

أضاف هاني سلامة: «مع مرور الوقت، أيقنت أنني لن أكون موظفا، أو أمتهن مهنة أخرى غير الفن، رأيت أنني لا أستطيع أن أكون سوى فنانا، والفضل هنا يعود للمخرج يوسف شاهين الذي جعلني أحب الفن والتمثيل».

تكريم هاني سلامة في مهرجان الغردقة

وانطلق المهرجان مساء أمس، بحضور عدد كبير من نجوم الفن المصري والعربي، وجرى تكريم كل من هاني سلامة وسولاف فواخرجي، بجانب تكريم اسم المخرج الراحل يوسف شاهين.