وصول هاني سلامة وصفية العمري ومحمود حميدة للمشاركة في حفل افتتاح مهرجان الغردقة السينمائي

وصل منذ قليل، ضيوف الدورة الأولى من مهرجان الغردقة السينمائي المقام من 21 إلى 26 شهر سبتمبر الجاري لأول مرة في محافظة البحر الأحمر.

كان على رأس الحضور الفنان هاني سلامة المكرم في الدورة الأولى، والفنان محمود حميدة والفنانة صفية العمري والفنانة ميرنا وليد.

من المقرر أن تنطلق الدورة الأولى لمهرجان الغردقة لسينما الشباب في تمام الثامنة مساء غد ـ الخميس ـ بحضور اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، والدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزير الثقافة لشئون السينما، نائبا عن الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، والمخرج عمر عبد العزيز، رئيس إتحاد النقابات الفنية، والمخرج عمر الجاسر، نائب رئيس اتحاد الفنانين العرب.

كما من المقرر حضور عددا كبيرا من النجوم والفنانين، وفي مقدمتهم حسين فهمي، وإلهام شاهين، وصفية العمري، ومحمود حميدة، ووفاء عامر، وصبري فواز، ومصطفي خاطر، وأحمد وفيق.

حفل افتتاح المهرجان تقدمه الفنانة ميرنا وليد وابنتها التي ستتولى الترجمته باللغة الإنجليزية، ويتضمن استعراضا لمسابقات المهرجان وأقسامه وفعالياته.