الوثائقي «هيكل.. سيرة الأستاذ» يرصد رحلة أسطورة الصحافة من لحظة مولده بالحسين

تحدث الفيلم الوثائقي «هيكل.. سيرة الأستاذ» عن نشأة ومولد الكاتب الكبير الراحل الأستاذ محمد حسنين هيكل، حيث ولد قبل 100 عام في منطقة الدراسة.

البداية من منطقة الدراسة

ويقول الفيلم الوثائقي: «البداية هنا في منطقة الدراسة بالقرب من مسجد الحسين وساحته.. مع صباح 23 سبتمبر عام 1923 ولد أسطورة الصحافة العربية.. وفي لحظة الميلاد تعددت الأمنيات.. الأب أراد لصبيه الأول أن يخلفه في تجارة الغلال والقطن.. لكن الأم السيدة هانم بيومي سلام ربة المنزل كان لها رأي آخر».

ويوثق الجزء الأول من الفيلم الخطوات الأولى لهيكل في بلاط صاحبة الجلالة، مسلطًا الضوء على أبرز محطات تلك الحقبة، التي أسست مبكرًا للقب الذي اشتُهر به في الأوساط الصحفية وهو «الأستاذ».

ظهور زوجة «هيكل» في الفيلم الوثائقي

كما يشهد الفيلم الظهور المتلفز الأول للسيدة هدايت تيمور، زوجة الكاتب الراحل، وشقيقته مها هيكل، بالإضافة إلى عدد آخر من أفراد الأسرة.