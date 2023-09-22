حملات أمنية مكبرة لضبط حائزي المخدرات والأسلحة في أسوان

شنت مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام حملات أمنية لمكافحة جرائم تجارة المخدرات بالمحافظة وحيازة الأسلحة غير المرخصة، وضبط المجرمين الهاربين من العدالة.

ووجه اللواء محمد أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بتنفيذ هذه الحملات في عدد من الأقسام والمراكز الشرطية بالمديريات المختلفة في محافظة أسوان، التي أسفرت عن ضبط كميات من المواد المخدرة وعدد من الأسلحة النارية.

ضبط كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية

وأسفرت الحملة التي شنتها مديرية أمن أسوان بالتعاون مع قطاع الأمن العام عن ضبط 4 قضايا تتعلق بتجارة المخدرات إضافة الى كميات من مخدر الحشيش بوزن 9 كيلو جرام، وكميات من مخدر البانجو بوزن 4,500 كيلو جرام، وكميات من مخدر الهيروين والشابو و القبض على 4 متهمين، 3 منهم لديهم سوابق جنائية.

كما ضبطت القوات 3 قضايا تتعلق بحيازة أسلحة نارية، وتم ضبط 3 أفراد آخرين متهمين وعدد من الطلقات من نفس العيار بحوزتهم.

حملات أمنية مكثفة لضبط الخارجين عن القانون

ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وسيتم مواصلة الحملات الأمنية بهدف الحفاظ على النظام وتعزيز الأمن والسلامة العامة في محافظة أسوان، بالتزامن مع الحملات التي تستهدف الخارجين عن القانون.