في عيد ميلادها.. شكل جديد ومختلف لـ«معكم» منى الشاذلي على قناة ON

تحتفل الإعلامية مني الشاذلي، اليوم السبت، بعيد ميلادها، وتتصادف هذه المناسبة بانتقال برنامج «معكم» الذي تُقدمه من قناة CBC لقناة On بدءا من شهر أكتوبر المقبل.

تفاصيل انتقال منى الشاذلي إلى قناة أون

وأعلنت شبكة قنوات on عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي عن انتقال برنامج الإعلامية مني الشاذلي وعرضه على شاشتها اعتبارا من أكتوبر المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية لقناة On برومو تشويقي لبرنامج معكم منى الشاذلي، مصحوبا بتعليق: «لو مشغول أو وراك حاجة فضي نفسك عشان لازم تكونوا مستعدين وجاهزين للمفاجأة، انتظروا معكم منى الشاذلي قريبا على ON».

ويأتي عرض برنامج معكم منى الشاذلي على شاشة قناة on في إطار خطة التطوير البرامجي والخرائط التي تنفذها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

منى الشاذلي تحصد العديد من الجوائز

يذكر أن الإعلامية منى الشاذلي حصلت علي العديد من الجوائز عن برنامج «معكم» مني الشاذلي كأفضل برنامج في عدد من الدول العربية.