تفاصيل ظهور أمين بودشار في برنامج «معكم منى الشاذلي» من مهرجان العلمين

حل المايسترو والموسيقار المغربي، أمين بودشار، ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» الذي تم تصوير حلقته مساء أمس من مدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات المهرجان الفني الترفيهي.

أمين بودشار سجل حلقته مع منى الشاذلي من العلمين

من المقرر، أن تعرض حلقة أمين بودشار، اليوم السبت، على قناة سي بي سي، بعد أن تم تصويرها كاملا أمس.

أمين بودشار، كان قد قدم عرضا موسيقيا رائعا، رفقة فرقته الموسيقية، أمام جمهور مدينة العلمين، بحضور عدد من الشخصيات المعروفة، لكي يشدون على مقطوعاته الموسيقية في الحفل.

كان أمين بودشار، قد أشتهر لأول مرة في مصر بسبب تداول فيديوهات لفرقته المغربية التي عزفت أغنية «جانا الهوا» للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وردد الجمهور المغربي كلمات الأغنية خلفه.

أمين بودشار اشتهر بمقطوعاته الموسيقية

يذكر أن مهرجان العلمين الجديدة الذي استضاف أمين بودشار، انطلقت فعالياته الخميس 13 يوليو الجاري، ومن المقرر أن يستمر حتى السبت المقبل، الموافق 26 أغسطس الجاري.