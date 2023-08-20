الجمهور يغني بحماس مع المايسترو المغربي أمين بودشار في برنامج منى الشاذلي

حّل المايسترو المغربي أمين بودشار، ضيفًا على برنامج معكم منى الشاذلي وذلك في إحدى ليالي مهرجان العلمين المميزة دائمًا، وسط تفاعل الجمهور الذي ردد مع الفرقة الغنائية بقيادة المايسترو الشاب، الكثير من الأغنيات القديمة والوطنية والحديثة، وأظهر الجميع حماسًا شديدًا.

وجرى تداول مقاطع فيديو على منصات السوشيال ميديا، من اللقاء المميز في برنامج معكم، بين المايسترو أمين بودشار والمذيعة منى الشاذلي، منها الفيديو الذي تقدم فيه الموسيقية بقيادة بودشار عزفًا لواحدة من أشهر أغنيات عبدالحليم حافظ الوطنية «أحلف بسماها وترابها».

أمين بودشار في برنامج منى الشاذلي ضمن مهرجان العلمين

وحرص الجمهور على الغناء بأنفسهم وترديد كلمات الأغنية الوطنية بحماس شديد بصحبة المايسترو أمين بودشار، الذي أبدى سعادته بالتفاعل الجماهيري الكبير مع نغمات العازفين، فيما جلست منى الشاذلي بين الحضور لتستمتع معهم بالأجواء الموسيقية الآثرة.

أمين بودشار لأول مرة في مصر

ويعد هذا الظهور الأول للمايسترو المغربي أمين بودشار، في مصر من خلال مهرجان العلمين الجديدة، حيث انتشر له مؤخرًا مقاطع فيديو وهو يقوم بصحبة فرقته الموسيقية بعزف عدد من الأغنيات منها يا مسهرني لكوكب الشرق أم كلثوم، وجانا الهوى للعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، وقيام الجمهور بالغناء بصحبته.