جمهور «معكم منى الشاذلي» يشارك أمين بودشار الغناء في العلمين

يعيش جمهور برنامج «معكم منى الشاذلي» أجواءً مميزة في حلقة خاصة ضمن فعاليات مهرجان العلمين، خلال الحفل الذي أقيم بقيادة المايسترو المغربي أمين بودشار على مسرح سمارت بالعلمين الجديدة.

وتذاع فعاليات الحفل بدءًا من الغد، خلال حلقتي الخميس والجمعة، في تمام التاسعة مساء، على فضائية cbc، وذلك وسط وجود كثيف كان الجمهور هو البطل؛ حضور من كافة الأعمار، أطفال وشباب، رجال وسيدات، والكل في حالة تفاعل، يغني خلف المايسترو المغربي بكل حماس.

تفاصيل حلقة «معكم منى الشاذلي» مع أمين بودشار

ووفق بيان صادر عن البرنامج، فتنوعت الأغاني التي رددها الجمهور خلف المايسترو المغربي، من القديم لأم كلثوم وعبد الحليم، للغناء بالفصحى من أشعار نزار قباني، والأغاني الوطنية مثل «أحلف بسماها»، مرورا ببعض أغاني التسعينات لعمرو دياب ووردة، وكذلك الأغاني الشعبية مثل «يا بنت السلطان»، وختاما بالأغاني الحديثة على غرار «الغزالة رايقة».

ولم يخل الحضور من تواجد شخصيات عامة وفنانين وشعراء، من بينهم الشاعر جمال بخيت والفنانة هالة صدقي، وفاجأ أمين بودشار الجمهور ببعض المقطوعات الموسيقية الخاصة به بعيدا عن الغناء، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

واحتفت «الشاذلي» بالحضور الكبير للحفل والذي ضم عددا من أفراد من الجالية المغربية في مصر، والذي ردد الأغاني المصرية واندمج بشكل كبير مع أغنية «مرسول الحب» للمطرب المغربي الشهير عبد الوهاب الدوكالي.